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مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل ترامب

01:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021
مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ يوما ثانيا من محاكمة عزل ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر اليوم الأربعاء أن ينعقد مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الثاني من محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي أعقاب يوم من المرافعات الحماسية ، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 صوتا لصالح المضي قدما في محاكمة عزل ترامب، حيث انضم ستة جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اختتم،مساء أمس الثلاثاء، اليوم الأول من إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبدأ المشرعون الديمقراطيون المختصون بإدارة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق بعرض مقطع فيديو عن أحداث الشغب التي وقعت داخل مبنى الكابيتول في 6 كانون ثان/يناير الماضي وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب محاكمة عزل ترامب الولايات المتحدة

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