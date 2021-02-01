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حركة فتح تعلن موعد الحوار الوطني الشامل في القاهرة

11:37 ص الإثنين 01 فبراير 2021
حركة فتح تعلن موعد الحوار الوطني الشامل في القاهرة

جبريل الرجوب

كتبت - إيمان محمود

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، أن الحوار الوطني الشامل سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من فبراير الجاري.

وأضاف الرجوب -في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري.

وقال: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".

وكان الرئيس أبو مازن قال إنه سيكون هناك حوار معمق بين الفصائل حول الانتخابات، مؤكدًا "نحن حريصون كل الحرص على أن الكل الوطني يشارك في هذه الانتخابات، وأن يصل إلى النتيجة التي يريد، بمعنى أن ينجح، فلذلك ستكون قلوبنا مفتوحة وعقولنا أيضا مفتوحة للحوار مع أشقائنا وإخواننا، هذا الحوار الذي سيعقد حسب الاتفاق في القاهرة".

وأضاف أبو مازن، أن القاهرة "تولت مسؤولية المصالحة منذ عام 2007، ولذلك أجمع الجميع على أن تكون القاهرة هي المكان الذي سيجتمع فيه الجميع".

جبريل الرجوب الحوار الوطني حركة فتح محمود عباس

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