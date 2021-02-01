انفجار يستهدف سيارة مسؤول في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان، إن انفجارا استهدف صباح اليوم الاثنين، سيارة مدرعة تخص خشنود نبي زاده، رئيس مكتب وزير الدولة لشؤون السلام، في كابول، دون وقوع إصابات.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن قوات الأمن القول، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 0726 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن اصطدمت سيارة نبي زاده بعبوة ناسفة.

ومن جانبها، أكدت شرطة كابول وقوع الانفجار، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأنه.

وقال أقارب نبي زادة إنه واثنين من أبنائه، كانوا في السيارة عندما وقع الانفجار، دون أن يصب أي منهم، ولا حتى سائقه بأذى.

ويشار إلى أن نبي زاده هو أيضا مؤسس وكالة أنباء "خاما برس" الالكترونية الأفغانية.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.