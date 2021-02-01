أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

إستراليا تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع في ميانمار

08:22 ص الإثنين 01 فبراير 2021
إستراليا تعرب عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع في ميانمار

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين

كانبرا - (أ ش أ):

أعربت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين اليوم الاثنين عن قلقها الشديد تجاه تطورات الوضع في ميانمار، وذلك بعد أن تواترت أنباء تفيد باستيلاء الجيش على السلطة ،وإعلان حالة الطوارئ بالإضافة إلى اعتقال عدد من المسئولين البارزين.

ودعت باين - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية ، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة ، التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.

هذا المحتوى من

ماريز باين وزارة الخارجية الاسترالية إستراليا ميانمار

الخبر التالى:

الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​بعد تجاوز منحنى خطر كورونا.. ما سيناريوهات عودة الترم الثاني في المدارس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا