الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي
وكالات
قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار، إن قوات الأمن اعتقلت زعيمة ميانمار أونج سان سوكي، و الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في مداهمة في الصباح الباكر.
وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز عبر الهاتف إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.
وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.
وأثارت تصريحات قائد جيش ميانمار قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، حول إبطال الدستور، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية للديمقراطية والجيش.
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