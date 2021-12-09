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الخارجية الفرنسية: المقترحات الإيرانية تعرقل التقدم في محادثات فيينا

11:42 م الخميس 09 ديسمبر 2021
الخارجية الفرنسية: المقترحات الإيرانية تعرقل التقدم في محادثات فيينا

وزارة الخارجية الفرنسية

باريس - (أ ش أ):

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر أن محادثات فيينا لا تتقدم بسبب تقديم إيران مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق.

وقالت لوجاندر - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن كل ‏الوفود المشاركة في محادثات فيينا ترفض المقترحات الإيرانية.. معربة عن قلق بلادها من مسار التخصيب لدى إيران مؤخرا.

وفيما يتعلق بالملف الليبي ، كشفت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية عن وجود توافق دولي على دعم عملية الانتقال السياسي والأمني في ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
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