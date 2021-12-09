تركيا تستبعد مواجهة عسكرية مع روسيا حال نشوب حرب في أوكرانيا

أنقرة - (د ب أ):

صرح مسؤول تركي بارز بأن بلاده العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ليس لديها أي اهتمام في مواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، رغم زيادة علاقات الدفاع النامية التي عززتها مبيعات أنقرة من الطائرات المسلحة المسيرة لكييف.

وقال المسؤول المطلع على شؤون السياسة الخارجية التركية إن تركيا لا تنسق خطوات بشأن أوكرانيا مع واشنطن وتعمل بشكل مستقل لحماية مصالحها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول ،الذي لم يتم تسميته، قوله إن امتناع تركيا التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) بعد الولايات المتحدة، عن مواجهة روسيا عسكريا متوافق مع السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر المسؤول أنه يريد الحفاظ على مصالح تركيا الممتدة من سورية إلى ليبيا والقوقاز وهي الصراعات التي توجد موسكو فيها على الجانب الأخر المعارض .

وحشد الكرملين أكثر من مئة ألف فرد على الحدود الروسية مع جارته إلى جانب دبابات ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة، ما يثير المخاوف من أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو.

وأوضح المسؤول التركي إن تطوير علاقات دفاعية صناعية دفاعية مع أوكرانيا يعطى بلاده نفوذا مفيدا في محاولة مواجهة الإجراءات الروسية في المنطقة.

كان أردوغان قال أوائل الأسبوع الجاري إن تركيا مستعدة للتوسط بين أوكرانيا وروسيا لتجنب تصاعد التوترات.