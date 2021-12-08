التحالف: مقتل 95 إرهابيا حوثيا خلال عمليات في مأرب باليمن

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء مقتل 95 مسلحا حوثيا خلال عمليات في مأرب.

وأعلن التحالف في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 16عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن مقتل 95 إرهابيا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية".

وتمكن التحالف صباح اليوم الأربعاء من تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في جبهة مأرب.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه "شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، صباح اليوم الأربعاء، هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية من المملكة.

وأوضح العميد المالكي أن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية.

وتأتي العملية بعد تأكيد التحالف أن الميليشيات الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.