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فايزر: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعمل على تحييد متحور أوميكرون

04:07 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
فايزر: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعمل على تحييد متحور أوميكرون

لقاح فايزر

لوس انجليس - (د ب ا):

قالت شركتا فايزر وبيونتك إن الدراسات المعملية أظهرت أن جرعة ثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا تعمل على تحييد متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركتين القول اليوم الأربعاء إن الجرعة التعزيزية من اللقاح الحالي تزيد من الاجسام المضادة 25 مرة، مما يوفر مستوى مماثل من الحماية مثل الذي توفره جرعتان ضد الفيروس الاصلي والمتحورات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لفايزر البرت بورلا في بيان "من الواضح أن البيانات الأولية تظهر تحسن الحماية مع الجرعة الثالثة".

ويشار إلى أن هذه البيانات أولية حيث أن الشركتين مستمرتان في دراسة المتحور الجديد.

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