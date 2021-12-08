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بالفيديو- تحطم طائرة عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي

11:21 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بالفيديو- تحطم طائرة عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي

تحطم طائرة عسكرية كانت تقل رئيس أركان الجيش الهندي

وكالات:

أعلن الجيش الهندي، الأربعاء، تحطم مروحية كان على متنها رئيس أركان الجيش الهندي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، فيما لم يتضح حتى الآن مصيره.

وكتب القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي عبر تويتر: "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5" تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم الأربعاء قرب كونور بولاية تاميل نادو".

وأضافت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو من موقع التحطّم. وتحدّثت عن وقوع قتلى، دون إعلان حصيلة الضحايا، مُشيرة إلى نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينجتون في تاميل نادو.

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