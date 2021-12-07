أمريكا تعتزم ملاحقة جرائم العملات المشفرة لمحاربة الفساد

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تركيز إدارته على ملاحقة جرائم العملات الرقمية لمحاربة الفساد على مستوى العالم، والاستفادة من قوة العمل الجديدة التي شكلتها وزارة العدل الأمريكية.

وبحسب تقرير الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة الفساد والتي تضم وزارات الخارجية والخزانة والعدل، فإن البيت الأبيض يركز بشكل أساسي على الجرائم التي ترتكب من خلال عمليات تداول العملات عبر الإنترنت ومنصات القمار التي تجري فيها التعاملات باستخدام عملة بتكوين الرقمية.

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في تشرين أول/أكتوبر الماضي تشكيل الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات الرقمية والمسؤول أمام كينث أيه بايلوت المدعي العام المساعد الأمريكي للقطاع الجنائي.

ويأتي ذلك فيما واصل سعر العملة الرقمية بتكوين ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي بعد تراجعها الحاد مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما يشير إلى إمكانية عودة سعر أكبر عملة رقمية في العالم إلى نحو 55 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر بتكوين اليوم الثلاثاء بنسبة 6ر3% إلى 51897 دولار، في حين ارتفعت أسعار العملات الرقمية الأصغر الأخرى.

كانت بتكوين قد تراجعت بنسبة تصل إلى 21% يوم السبت الماضي.

ونقلت بلومبرج عن مايك ماكجلون المحلل الاقتصادي في بلومبرج إنتيليجانس القول إن خلاصة القول هو أن العملات الرقمية التي تمثل ساحة أكبر مضاربات في العالم حاليا، قد تخلصت من بعض التجاوزات في تعاملات بسيطة في نهاية الأسبوع الماضي وعادت إلى الاتجاه الصعودي الأكثر ديمومة.