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البيت الأبيض: بايدن هدد بعقوبات حال التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا

08:42 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
البيت الأبيض: بايدن هدد بعقوبات حال التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا

جو بايدن

وكالات

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد اليوم، عن قلقه العميق من تحركات روسيا بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت "الحرة".

وقال البيت الأبيض، أن بايدن، أبلغ بوتين أن واشنطن وحلفائها سيردون بعقوبات اقتصادية إذا صعدت موسكو عسكريًا.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وبوتين اتفقا على تكليف فريقيهما بمواصلة الحوار بشأن القضايا الخلافية.

وأشار إلى أن المحادثات بين بايدن وبوتن تناول الاستقرار الاستراتيجي والعمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية.

جو بايدن البيت الأبيض فلاديمير بوتين أوكرانيا

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