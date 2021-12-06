أفغانستان.. تدهور الخدمات الأساسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

إسلام أباد-(د ب أ):

قالت جماعة حقوقية اليوم الاثنين إن الخدمات الأساسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان تدهورت في أعقاب استيلاء طالبان على البلاد.

وأبلغت ناجيات ومقدمو خدمات في 26 مقابلة مع منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن طالبان أغلقت الملاجئ وأطلقت سراح المحتجزين من السجن، بما في ذلك العديد من المدانين بجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتقول المنظمة إن العديد من الناجيات- بالإضافة إلى موظفي الملاجئ والمحامين والقضاة والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من المشاركين في خدمات الحماية- معرضون الآن لخطر العنف والموت.

لقد تم التخلي عن النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان. وقالت أجنيس كالامارد، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "لقد تم تفكيك شبكة دعمهن، واختفت أماكن لجوئهن تقريبا".

وفتح مقاتلو حركة طالبان في أغسطس الماضي أبواب السجون في جميع أنحاء البلاد بعد الاستيلاء على المراكز الحضرية؛ وبحلول منتصف الشهر كانت جميع السجون في البلاد خالية تقريبا.

كما تم أيضا إغلاق الملاجئ التي تحمي النساء والفتيات المستضعفات. وكانت هذه المرافق توفر الإقامة والطعام ومحو الأمية والتدريب المهني للنساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف المنزلي من قبل أزواجهن أو من أفراد آخرين من الأسرة.​