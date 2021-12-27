فرنسا تلقي القبض على رجل أعمال بتهمة تزويد الأسد بمكونات لتصنيع الأسلحة الكيميائية

03:32 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
فرنسا تلقي القبض على رجل أعمال بتهمة تزويد الأسد بمكونات لتصنيع الأسلحة الكيميائية

أرشيفية

باريس (د ب أ):

ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل أعمال مطلوب منذ سنوات بتهمة تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بمواد لتصنيع أسلحة كيميائية.

وذكرت إذاعة فرانس انفو الفرنسية اليوم الإثنين أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو رئيس شركة استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في عام 2016 لدعمها للأسد.

ويواجه الرجل الفرنسي السوري، 59 عاما، تهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية والمساعدة والتحريض على جرائم حرب، وتهم أخرى.

وذكر التقرير أن الرجل، الذي تم القبض عليه في جنوب فرنسا قبل عيد الميلاد (كريسماس) بقليل، محتجز انتظارا للمحاكمة.

وتدور رحى الحرب الأهلية في سورية منذ 10 سنوات. واتهمت دول الغرب والمعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان حكومة الأسد بالوقوف وراء العديد من الهجمات بالغازات السامة التي تسببت في سقوط العديد من القتلى.

باريس فرنسا الأسلحة الكيميائية بشار الأسد

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