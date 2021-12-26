الكرملين يبرر عدم دعوة صحيفة معارضة بحضور مؤتمر بوتين ب" الخطأ البشري"

04:47 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الكرملين يبرر عدم دعوة صحيفة معارضة بحضور مؤتمر بوتين ب" الخطأ البشري"

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلن الكرملين أن عدم توجيهه الدعوة إلى صحيفة "نوفايا جازيتا" المعارضة لحضور المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدث "سهوا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في التلفزيون الرسمي اليوم الأحد:" نسينا أن نتصل بهم" مشيرا إلى أن هذا من قبيل الخطأ البشري، وأضاف أن هناك وسائل إعلام أخرى بادرت بالاتصال بالكرملين وأبدت اهتمامها بالمشاركة في المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة المعارضة يترأس تحريرها دميتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأوضح بيسكوف أنه تم تذكر "نوفايا جازيتا" قبل يومين من المؤتمر الصحفي السنوي يوم الخميس الماضي وقال إن هذا الأمر جاء بعد فوات الأوان لأن الصحفيين المشاركين من داخل وخارج روسيا وعددهم يزيد عن 500 صحفي معتمد يتعين عليهم تقديم ثلاث شهادات سلبية لاختبار "بي سي آر" للسماح لهم بدخول القاعة إلى الكرملين.

وتابع بيسكوف أن هذا الإجراء قررته السلطات الصحية الروسية للكرملين بسبب جائحة كورونا.

غير أن مراسل محطة "إيكو موسكفي" تلا سؤالا على لسان موراتوف عما إذا كان الرئيس الروسي يعرف مدبري واقعة اغتيال الصحفية انا بوليتكوفسكايا والمعارض بوريس نيمزوف، وقد أشار بوتين في الإجابة على هذا السؤال إلى الجهود التي تبذلها جهات التحقيق.

يذكر أن موارتوف حصل على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع الصحفية الفلبينية ماريا رسيسا.

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