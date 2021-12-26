التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة في صنعاء

11:50 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة في صنعاء

مقاتلات التحالف العربي

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" في صنعاء.

وطالب التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء.. مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن أمس الأول /الجمعة/ أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب السعودية.

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Asha
التحالف العربي ضربات جوية صنعاء اليمن

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