التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف مشروعة في صنعاء
الرياض - أ ش أ
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" في صنعاء.
وطالب التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء.. مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربي أعلن أمس الأول /الجمعة/ أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب السعودية.
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