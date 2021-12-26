رئيس وزراء ماليزيا يزور المناطق التي ضربتها الفيضانات

11:30 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
رئيس وزراء ماليزيا يزور المناطق التي ضربتها الفيضانات

رئيس الوزراء الماليزي داتو سري إسماعيل صبري يعقوب

كوالالمبور - (د ب ا):

زار رئيس الوزراء الماليزي داتو سري إسماعيل صبري يعقوب اليوم الأحد المناطق التي ضربتها الفيضانات في منطقة هولو لانجات.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن يعقوب زار عدة منازل للقاء أصحابها الذين كانوا منشغلين بتنظيف منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات.

و قال المفتش العام للشرطة في ماليزيا، تان سري أكريل ساني عبد الله ساني أمس السبت ، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في أنحاء البلاد أودت بحياة 46 شخصا حتى الساعة الرابعة من فجر أمس بالتوقيت المحلي. ولا يزال خمسة رجال في عداد المفقودين في ولاية بهانج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المفتش العام، وقعت 25 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية سيلانجور، 17 رجلا وثمان نساء، في حين وردت تقارير عن حدوث 18 وفاة في باهانج، 12 رجلا وأربعة نساء وطفلان.

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