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الجزائر تسجل ثاني إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

08:24 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الجزائر تسجل ثاني إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية -في بيان- أن الحالة المصابة تتعلق بمواطن جزائري قادم من جنوب إفريقيا، شعر بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر بأعراض توحي باحتمال إصابته بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم إجراء فحص جيني له، وكانت نتيجته إيجابية، مما استوجب إجراء اختبار على مستوى معمل معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر وكانت نتيجته إيجابية أيضا، حيث تم التأكد بعد ذلك من وجود الطفرات الخاصة بمتحور (أوميكرون).

وبحسب وزارة الصحة الجزائرية، تم تسجيل حالتين مؤكدتين حتى الآن من هذا المتحور عقب اكتشاف الحالة الأولى في منتصف الشهر الجاري.

ودعت الوزارة مواطنيها إلى ضرورة الإسراع في تلقي اللقاح المضاد لكورونا، وإلى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي و غسل اليدين.

هذا المحتوى من

Asha
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