"أعراض أقل حدة".. دراسة بريطانية تكشف معلومات عن "أوميكرون"

لندن - (د ب أ):

خلصت دراسة حكومية بريطانية إلى أن سلالة أوميكرون يبدو أنها أقل حدة فى أعراضها ولكنها أشد في انتقال عدواها من أي سلالة من كورونا حتى الآن، مما يعزز البحث الذي أظهر انخفاض خطر النقل إلى المستشفى بسبب سلالة أوميكرون سريعة التفشي.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن الأشخاص المصابين بأوميكرون يقل احتمال نقلهم إلى المستشفى بما يتراوح مابين 50 % إلى 70 % عن المصابين بسلالة دلتا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

كما تقل نسبة نقل المصابين بأوميكرون إلى أقسام الطوارئ بما يتراوح ما بين 31 % إلى 45 % عن المصابين بسلالة دلتا.

وجاءت بيانات الوكالة مع تحذير مهم مفاده أن الجرعة المعززة تقوي الحماية ضد أوميكرون، فيما تبدأ فعاليتها في التلاشي بصورة أسرع مما يحدث في سلالة دلتا، وتضعف من 15 % إلى 25 % بعد 10 أسابيع من الحصول على الجرعة الثالثة.