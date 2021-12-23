"الدفاع الكويتية" تنفي وجود مفاوضات لبيع معدات عسكرية إلى سلاح الطيران الماليزي

الكويت - (أ ش أ):

نفت وزارة الدفاع الكويتية صحة ما أثير عن وجود مفاوضات لبيع 33 طائرة حربية مقاتلة مستعملة من طراز (إف.إيه 18 - هورنت) تملكها القوة الجوية الكويتية إلى سلاح الطيران الملكي الماليزي.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم /الخميس/ - إن أي إجراءات تفاوض لبيع أي معدة تملكها وزارة الدفاع سيتم الاعلان عنها مباشرة، مبينة أنها تتم عن طريق لجنة التصرف بالموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام التابعة للوزارة.

وذكرت أن ذلك يتم أيضا بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة البلد المصنع للمعدة وشروط العقود ووفق الاطر والقوانين والنظم الرقابية المتبعة.