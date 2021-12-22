Masrawy logo white

الكويت توسع شريحة مستفيدي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

11:53 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الكويت توسع شريحة مستفيدي الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

الكويت

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار السند، إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الإنفلونزا - الالتهاب الرئوي البكتيري - نيوموموكال) وذلك للفئة العمرية 6 أشهر فما فوق من خلال 58 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وعند تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا لقاحات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجل43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا