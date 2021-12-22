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السعودية تعرب عن تضامنها مع العراق بعد الفيضانات المدمرة

11:19 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السعودية تعرب عن تضامنها مع العراق بعد الفيضانات المدمرة

وزارة الخارجية السعودية

السعودية - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن تضامن المملكة مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم، وأسفرت عن وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبّرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.

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Asha
وزارة الخارجية السعودية العراق الفيضانات حكومة العراق إقليم كردستان

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