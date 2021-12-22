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إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة لقاح رابعة لمن تجاوزوا الـ60 عامًا

07:45 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة لقاح رابعة لمن تجاوزوا الـ60 عامًا

متحور أوميكرون

باريس - (ا ف ب)

في إطار مساعيها لاحتواء انتشار المتحور أوميكرون، أوصت لجنة صحية إسرائيلية بإتاحة جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن هم فوق سن الستين ومن يعانون من مشاكل في جهاز المناعة والعاملين في القطاع الصحي. كما أوصت اللجنة بتقليص المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى ثلاثة أشهر فقط بدلا من خمسة أشهر.

تنوي إسرائيل إعطاء جرعة رابعة من لقاحات فيروس كورنا لمن هم فوق سن الستين ومن يعانون من مشاكل في جهاز المناعة والعاملين في القطاع الصحي وذلك في إطار مساعيها لاحتواء انتشار المتحور أوميكرون.

وأوصت لجنة من خبراء وزارة الصحة الثلاثاء بحصول المؤهلين للجرعة الرابعة عليها بعد ما لا يقل عن أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة.

ورحب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ببيان اللجنة ووصفه بأنه "نبأ طيب سيساعدنا في التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في أنحاء العالم".

كما أوصت اللجنة بتقليص الفترة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة إلى ثلاثة أشهر فقط بدلا من خمسة أشهر.

ولتنفيذ التوصيات يتعين موافقة المدير العام لوزارة الصحة عليها.

وقال الطبيب أرنون شاهار عضو اللجنة لراديو الجيش إن أكثر من 80 في المئة من أعضاء اللجنة وافقوا على التوصيات. وتقول وزارة الصحة إن حوالي 62 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة تلقوا جرعتين.

هذا المحتوى من

AFP
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