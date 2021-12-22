توقعات بفرض اليابان لمزيد من القيود لمواجهة تفشي كورونا

طوكيو -(د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من المحتمل أن تتخذ بلاده خطوات للحد من تحركات السكان إذا ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا على الرغم من التدابير الحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تصريحات أدلى بها كيشيدا اليوم الأربعاء للصحفيين في طوكيو أن مثل هذه الخطوات جزء من خطة موسعة تم وضعها بالفعل.

وسوف تبدأ اليابان توزيع 200 ألف جرعة من أقراص عقار كورونا من إنتاج شركة ميرك الأمريكية، لاستخدامها اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذا تمت الموافقة عليها بعد غد الجمعة .