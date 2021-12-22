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باكستان تطلق برنامجا لتوزيع الحليب في المدارس لمكافحة سوء التغذية

03:41 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
باكستان تطلق برنامجا لتوزيع الحليب في المدارس لمكافحة سوء التغذية

باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

أطلقت السلطات الباكستانية أول برنامج في البلاد لتوزيع الحليب في المدارس الابتدائية، وذلك في محاولة لتشجيع الأطفال على العودة إلى المدارس مع تراجع وباء كورونا وأيضا لمكافحة سوء التغذية.

ويهدف برنامج الحليب المدرسي الأول من نوعه إلى تقديم الحليب للطلاب كل يوم في 90 مدرسة ابتدائية في إقليم البنجاب.

وذكر مسؤول من إدارة التعليم بالمقاطعة أن التلاميذ سوف يبقون تحت المراقبة، وسوف يتم إجراء تقييم لأدائهم ونموهم بعد ستة أشهر.

وقال طلعت نصير باشا، نائب رئيس جامعة التعليم: "هذه فكرة رائعة لتحسين صحة أطفالنا".

وأضاف باشا أن البرنامج يهدف إلى "جذب" الأطفال من ملايين الأسر الفقيرة إلى المدارس وتحسين صحتهم.

وذكر أن البرنامج الذي يجري بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، سوف يتم تكراره في جميع أنحاء المقاطعة والبلاد.

يشار إلى أن باكستان مصنفة بين البلدان الخمسة التي يوجد بها أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، حيث أن بها أكثر من 22 مليون طفل بين 5 و16 عاما غير منخرطين في التعليم المدرسي .

كما تصنف الدولة في المركز الخامس في العالم من حيث سوء تغذية الأطفال، ووفقا لتقديرات حكومية، يتوفى أكثر من 177 ألف طفل قبل بلوغ سن الخامسة بسبب سوء التغذية.

باكستان مكافحة سوء التغذية المدارس الابتدائية

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