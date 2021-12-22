بسبب كورونا.. الصين "تحجر" على مدينة تضم 13 مليون نسمة

بكين- (أ ف ب):

فرضت السلطات الصينية، الأربعاء، إجراءات حجر في مدينة شيآن في شمال البلاد التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.