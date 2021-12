موسكو تدعو واشنطن إلى "عدم تشويه الحقيقة" ووقف توسع الناتو شرقًا

وكالات:

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى "عدم تشويه الحقيقة" واتخاذ خطوات من شأنها في الواقع خفض التصعيد حول أوكرانيا.

وجاء هذا النداء في بيان نشرته السفارة الروسية في واشنطن على حسابها عبر تويتر، الأربعاء، ردا على تغريدة ذكر فيها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن "روسيا ووكلاءها وليس أوكرانيا أو الولايات المتحدة مسؤولون عن تصعيد التوترات".

وأعلنت السفارة الروسية في بيانها: "ندعو الخارجية الأمريكية إلى عدم تشويه الحقيقة، ومن أجل خفض التصعيد يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن إنشاء مواقع عسكرية موجهة ضد روسيا عند حدودنا".

