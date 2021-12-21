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الحرس الثوري الإيراني يختبر صواريخ في الخليج

06:45 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الحرس الثوري الإيراني يختبر صواريخ في الخليج

الحرس الثوري الإيراني

طهران - (د ب أ):

اختبر الحرس الثوري الإيراني بنجاح صواريخ بالستية خلال تدريب عسكري في الخليج اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقعه الإلكتروني.

وذكر موقع الحرس الثوري الإيراني أن التدريبات العسكرية كانت تهدف إلى اختبار جاهزية القوات الإيرانية للعمليات ومدى فعالية الصواريخ وأنظمة الدفاع في حالة التعرض لهجوم. ولم تتم الإشارة إلى تفاصيل الصواريخ التي تم إطلاقها.

وتكثر تقارير الإنجازات العسكرية الجديدة التي ينشرها الحرس الثوري الإيراني. وروجت السلطات العام الماضي لعدة منشآت جديدة تحت الأرض لتخزين الصواريخ، وأطلقت عليها "مدن الصواريخ"، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المزاعم بسهولة، حيث تعد معظم عمليات الحرس الثوري الإيراني سرية للغاية.

وذكر الحرس الثوري الإيراني والحكومة في طهران أن برنامج الصواريخ الإيراني يستهدف الدفاع عن البلاد فحسب ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي هذه المزاعم كاذبة، وخصوصا دول الخليج العربي.

كما أن هناك مخاوف من استخدام صواريخ إيران متوسطة المدى يمكن أن تحلق لمسافة تبلغ 2200 كيلومتر لشن هجوم ضد إسرائيل.

الحرس الثوري الإيراني طهران القوات الإيرانية إيران

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