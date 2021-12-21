Masrawy logo white

الأمم المتحدة توضح حقيقة إخلاء مقراتها في ليبيا

05:51 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الأمم المتحدة توضح حقيقة إخلاء مقراتها في ليبيا

الأمم المتحدة

طرابلس - (د ب أ):

بعد انتشار أناء عن إخلاء الأمم المتحدة مقرات تابعة لها في ليبيا، أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن ما تردد عن إخلاء مقرات "غير صحيح".

وقالت البعثة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إنه "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا".

وأضافت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح أعطى اليوم تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.

وتصاعدت التوترات في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، مما أثار الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات، والتي يُنظر إليها باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار في البلاد التي مزقتها الصراعات، في موعدها في 24 ديسمبر الجاري.

الأمم المتحدة طرابلس ليبيا عين زارا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا