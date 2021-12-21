الأمم المتحدة توضح حقيقة إخلاء مقراتها في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

بعد انتشار أناء عن إخلاء الأمم المتحدة مقرات تابعة لها في ليبيا، أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن ما تردد عن إخلاء مقرات "غير صحيح".

وقالت البعثة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إنه "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا".

وأضافت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح أعطى اليوم تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.

وتصاعدت التوترات في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، مما أثار الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات، والتي يُنظر إليها باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار في البلاد التي مزقتها الصراعات، في موعدها في 24 ديسمبر الجاري.