واشنطن تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة من جانب روسيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين "تواصل وزارة الخارجية نصح مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب (كوفيد-19 ) ، وإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا ، مع توخي الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات المدنية في بعض المناطق هناك".