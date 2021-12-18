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تقارير إعلامية: بايدن يلقي خطابا الثلاثاء لمناقشة تفشي المتحور "أوميكرون"

11:48 م السبت 18 ديسمبر 2021
تقارير إعلامية: بايدن يلقي خطابا الثلاثاء لمناقشة تفشي المتحور "أوميكرون"

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، يعتزم إلقاء خطاب، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، والذي يُعتقد كونه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض، قوله إن بايدن سيناقش أزمة تفشي "أوميكرون"، كما سيُعلن عن خطوات جديدة تتخذها إدارته لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجا للمساعدة داخل الولايات المتحدة.

ورجّح المسئول أن يسير بايدن في تدابيره أبعد مما كان معلنا في "خطة الشتاء"، عبر تدابير إضافية، وأنه "سيطلق تحذيرا صارخا بشأن الكيفية التي سيبدو بها الشتاء للأمريكيين الذين اختاروا البقاء غير مطعمين" ضد فيروس "كورونا".

وتأتي تلك الأنباء في ظل زيادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة مع انتشار المتحور "أوميكرون"، ووسط مطالبات متكررة من مسئولي الصحة الفدرالييين للمواطنين بالحصول على اللقاح.

وقال مسئول البيت الأبيض إن مساعدو بايدن يؤكدون استعداد الإدارة للمستويات المرتفعة من حالات الإصابة، وأن الرئيس يعتزم توضيح كيف سيستجيب فريقه لذلك الأمر.

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