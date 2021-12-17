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الأمن الروسي يعتقل طالبا حاول تجنيد عناصر في صفوف "داعش"

02:09 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الأمن الروسي يعتقل طالبا حاول تجنيد عناصر في صفوف "داعش"

قوات الأمن الروسية

موسكو - أ ش أ

اعتقل الأمن الروسي طالبا في مسكن تابع للجامعة التكنولوجية الروسية بموسكو؛ لمحاولته تجنيد طلاب في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان اليوم الجمعة- أنه تم الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم "داعش"، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة متطرفة وإرهابية.. موضحا أن التحقيقات أظهرت أن هذا الطالب من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، وكان يروج لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت.

وأشار الأمن الروسي إلى فتح قضية جنائية بهذا الشأن وفق مواد القيام بأنشطة إرهابية أو تبرير الإرهاب.

يُذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في مطلع سبتمبر الماضي إحباط أعمال إرهابية كان يُخطط أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة "أستراخان" جنوبي روسيا.

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Asha
الأمن الروسي اعتقال طالب تجنيد عناصر تنظيم داعش

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