الخارجية الأمريكية : البحرين صديق وشريك حيوي لنا

نيويورك- (د ب أ):

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر أمس الخميس، بالبحرين، قائلة إن " البحرين صديق وشريك حيوي للولايات المتحدة".

وأضاف البيان " ولقد رأينا ذلك مرة أخرى هذا العام، حين دعمت البحرين جهودنا لإجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان، ونتوقع أن نرى في العام المقبل تقدّما أكبر في علاقتنا الثنائية من خلال العلاقات بين الشعبين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، والتنسيق الوثيق بشأن الدفاع الإقليمي، والعمل الرائد في حماية الآثار".

وتابع إن الولايات المتحدة "ممتنة لشراكتنا القوية والمتنامية، وأتمنى للشعب البحريني كل التوفيق ونحن ننتقل إلى الخمسين سنة القادمات من علاقتنا الثنائية".

كما هنأت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان البحرين بمناسبة العيد الوطني للبلاد قائلة "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني للبلاد".