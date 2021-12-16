الأردن والإمارات يبحثان الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات الإدارة المحلية

عمان - (أ ش أ):

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الأردنية، توفيق كريشان، خلال لقائه وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات، عهود خلفان الرومي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس داود الهاجري، كلاً على حدة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى وحفل توزيع جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي يعقد في دبي، مجالات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات الإدارة المحلية وتطوير القطاع العام، إضافة إلى الشؤون البلدية، وبما ينعكس إيجابيًا على تكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الإنجازات والابتكارات والتميّز في العمل الحكومي والبلديات.

وأكد كريشان - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس - تميّز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والميادين، مبينًا أن هذه العلاقات تنطلق من دعائم وقواعد قوية، مثمنًا المواقف الكريمة لدولة الإمارات، ووقوفها الدائم إلى جانب الأردن وتقديم الدعم المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها، والتي يأتي معظمها انعكاسًا لما يجري في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تحديات جائحة "كورونا" منذ نحو عامين.