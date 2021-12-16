السعودية تقدم ملف استضافتها معرض إكسبو الدولي 2030

الرياض - (د ب أ):

قدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو الدولي 2030 ، وذلك بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر أكتوبر الماضي.

وكانت المملكة شاركت في الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، الذي عُقد أمس الأول الثلاثاء في باريس، لبدء عملية تقديم العروض التي ستجرى على خمس مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023 .

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أنه "تتنافس على الاستضافة خمس دول هي: المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا، لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر ستة أشهر".

وأشار إلى أن الدول المضيفة والمشارِكة يمكّنها استعراض أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، وأبرز ثقافاتها وتراثها، والتقدم المُحرز في القطاعات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أمام الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة في المكتب الدولي للمعارض :"سيتزامن معرض إكسبو الدولي 2030 مع عام تتويج رؤية 2030، وسيكون فرصة استثنائية لعرض إنجازات الرؤية وتبادل الدروس القيّمة من هذا التحول غير المسبوق، وقد تطبق بعض هذه الدروس على نطاق أوسع للإسهام في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم".

وقال إن الرياض أصبحت واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم، حيث توسعت من مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 150 ألف شخص عام 1950 إلى ما يقرب من 8 ملايين نسمة اليوم، مما أحدث قفزة في اقتصاد المدينة ليصبح ترتيبه 46 بين اقتصادات مدن العالم، بناتج محلي يصل إلى 200 مليار دولار ، بحسب (واس).