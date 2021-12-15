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وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

10:40 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

فايز الطراونة

وكالات:

توفي رئيس وزراء الأردن الأسبق، رئيس الديوان الملكي السابق، الدكتور فايز الطراونة، عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسبما أفادت وسائل إعلام أردنية.

وحسب موقع "رؤيا" الإخباري، قال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى، الدكتور منذر الحوارات، إن الطراونة توفاه الله في ساعات الفجر.

كان الطراونة شغل منصب رئيس الوزراء الأردني مرتين الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988 حيث عمل وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

وقد أثار خبر وفاة الطراونة حزنا كبيرا بين الأردنيين حيث عبروا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

فايز الطراونة الأردن وفاة فايز الطراونة

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