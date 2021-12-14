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ولي العهد السعودي: يجب التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني

07:47 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
ولي العهد السعودي: يجب التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الرياض - (د ب أ)

شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة الخليجية الـ 42 مساء اليوم الثلاثاء التي تقعد في العاصمة الرياض "على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني".

وأكد ولي العهد السعودي في كلمته أثناء افتتاح الجلسة المفتوحة للقمة الخليجية برئاسة المملكة "مستمرون بتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وانطلقت القمة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

ورحّب الأمير محمد بن سلمان، بالوفود المشاركة، مشدداً على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس.

وأشاد بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيرا إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات.

وأكد ولي العهد السعودي "على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية".

ومن ناحية أخرى أكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته "على أهمية دعم استقرار العراق".

ونوّه "إلى ضرورة الوصول لحل سياسي في اليمن"، مشيرًا إلى "أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل النزاعات"، وأكد على "دور السعودية المفصلي في تجاوز التحديات".

وأكد على ضرورة منع أفغانستان من أن تصبح مصدر تهديد للمنطقة.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الملف النووي الإيراني

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