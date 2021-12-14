رسميًا.. اليونسكو تدرج الخط العربي على قائمة التراث العالمي

جنيف - (ا ف ب)

أدرجت اليونسكو الثلاثاء في تراثها غير المادي، الخط العربي الذي يشكل رمزًا ثقافيًا أساسيًا في العالمين العربي والإسلامي بالرغم من تراجع عدد الخطاطين، في تصنيف يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهددا. وسعت 16 دولة مسلمة أو ذات غالبية من المسلمين إلى إدراج الخط الذي قالت المنظمة الأممية إنه يعبر عن التناسق والجمال.

أعلنت منظمة اليونسكو الثلاثاء عن إدراج الخط العربي في تراثها غير المادي، الذي يشكل رمزًا ثقافيًا أساسيًا في العالمين العربي والإسلامي، ما يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهددا. والخط العربي كان مرشحًا ضمن نحو 40 تقليدًا من القارات الخمس مرشحًا هذا الأسبوع.

وقدمت دول أول مجموعات دول نحو 60 ترشيحًا يحدد مصيرها بين الثلاثاء والخميس. ويتوقع أن توافق المنظمة على ثلاثة أرباع الطلبات، حسبما أفادت مصادرها.

وتعرف اليونسكو التراث الثقافي غير المادي أو "التراث الحي" بأنه "الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي". ومن أبرز أنواع "هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل" التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية.

تصنيف نحو 500 تقليد

وفي السياق، قال أمين سر اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي تيم كيرتس إن "تصنيف الممارسة الثقافية على أنها تراث ثقافي غير مادي يستلزم أن تكون ديناميكية.. وأن يكون لها معنى في حياة الناس".

ومنذ توقيع الاتفاق في 2003، أدرج نحو 500 تقليد في قائمة الأمم المتحدة. ومن أشهرها موسيقى المارياتشي المكسيكية والساونا الفنلندية وفن صنع البيتزا في نابولي أو حتى التدليك التايلاندي. ومن التقاليد الأخرى ضمن القائمة ما هو أقل شهرة، كصيد الروبيان على ظهور الخيل في بلجيكا الذي أدرج عام 2013، أو النسيج اليدوي في صعيد مصر.

ولاحظ كورتيس خلال مؤتمر صحافي أن ضم تقليد ما إلى قائمة التراث غير المادي "يمكن أن يولد شعورا بالفخر، ويثير اهتمام الشباب، علما أن الحفاظ على التراث غير المادي يحصل عندما يهتم به الشباب".

الخط العربي.. تعبير عن التناسق والجمال

والخط العربي كان من أبرز التقاليد المرشحة للقائمة والذي سعت 16 دولة مسلمة أو غالبية سكانها من المسلمين إلى اختياره. ووصفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي بأنه "فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيرًا عن التناسق والجمال".

وقبيل الإعلان، صرح عبد المجيد محبوب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وهي هيئة غير حكومية مشاركة في المشروع، بأن "الخط العربي شكل منذ القدم رمزا للعالم العربي الإسلامي". إلا أنه لكنه لاحظ أن "الكثير من الناس ما عادوا يكتبون باليد بفعل التطور التكنولوجيا"، بينما سجل تراجع كبير في عدد الخطاطين المتخصصين. ورأى محبوب أن إدراج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي سيساهم في "توعية" العرب بهذه المشكلة وسيكون له "أثر إيجابي حتمًا" في جهود الحفاظ على هذا الفن.

وقال بن فرحان، إنّ "إدراج الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، يُسهم بشكلٍ فعال في تعزيز التراث الثقافي غير المادي، وبشكلٍ خاص فنون الخط في المجتمعات المحلية".