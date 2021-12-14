Masrawy logo white

أبوظبي تفتتح محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

05:39 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
أبوظبي تفتتح محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين

أبوظبي - (د ب أ)

دشنت دائرة القضاء في أبوظبي محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بصفته حاكما للإمارة.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن المحكمة الجديدة تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزًا للشفافية القضائية.

وأضاف للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعد الأول من نوعه عالميا لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل المتعلقة بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

محكمة أحوال شخصية لغير المسلمين أبوظبي قضايا الأحوال الشخصية خليفة بن زايد آل نهيان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بعد هجوم برلماني حاد.. "النواب" يرجئ مناقشة تعديلات الضريبة على الدمغة والمسارح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا