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كورونا حول العالم: الإصابات 270.8 مليون.. واللقاحات 8.47 مليار

11:14 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 270.8 مليون.. واللقاحات 8.47 مليار

كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 270.8 مليون إصابة حتى صباح الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 270 مليونا و 778 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و312 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 477 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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