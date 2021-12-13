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وزير الخارجية يزور قبرص لتعزيز العلاقات بين البلدين

05:40 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
وزير الخارجية يزور قبرص لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بانه من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وقال أن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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Asha
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