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أوامر استدعاء تصدر لعدد من منظمي مسيرات 6 يناير في واشنطن

11:27 م السبت 11 ديسمبر 2021
أوامر استدعاء تصدر لعدد من منظمي مسيرات 6 يناير في واشنطن

مبنى الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير في العاصمة واشنطن أوامر استدعاء لستة أفراد متورطين في التخطيط لمسيرات سبقت الاقتحام العنيف.

وطالبت أوامر الاستدعاء التي صدرت أمس الجمعة من لعبوا دورا في تنظيم المسيرات في واشنطن في الخامس والسادس من يناير بتقديم تسجيلات وشهادات.

ومن بين هؤلاء أشخاص كانوا يعملون مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب على التخطيط للمسيرة في حديقة "ذا إكليبس" جنوبي البيت الأبيض قبل أن يقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. وكلهم مطالبون بتقديم مستندات بحلول 23 ديسمبر.

والتقى روبرت "بوبي" بيد جونيور وماكس ميلر بترامب في غرفة طعامه الخاصة في الرابع من يناير للحديث عن المسيرة القادمة في حديقة "ذا إكليبس" لدعم ادعاءاته الباطلة بتزوير الانتخابات وعن الأشخاص الذين كان يريد لهم ترامب أن يلقوا كلمة في للمشاركين في المسيرة، حسبما ذكرت اللجنة.

وكانت كاترينا بيرسون، المسؤولة الانتخابية لترامب أيضا ضمن الحاضرين في الاجتماع، وتلقت أمر استدعاء في سبتمبر. وتمت مطالبة ميلر، وهو مرشح حاليا للحصول على عضوية مجلس النواب في أوهايو، بالإدلاء بشهادتيهما في السادس والسابع من يناير المقبل على الترتيب.

وتحدث مو بروكس، النائب عن الحزب الجمهوري في ألاباما في المسيرة لصالح ترامب، وقال للصحفيين لاحقا إنه كان يرتدي درعا واقيا خلال الإدلاء بخطابه، حيث تم تحذيره من مخاطر محتملة، حسبما قالت اللجنة في خطابها. ومن المقرر أن يدلي بإفادته في 10 يناير.

مبنى الكونجرس الأمريكي واشنطن أمريكا ترامب

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