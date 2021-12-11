بدء الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات البلديات الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

بدأت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) الفلسطينية اليوم السبت بما يشمل 154 هيئة محلية في الضفة الغربية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ، في بيان ، عن فتح 717 مركز اقتراع حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، لاستقبال أكثر من 405 آلاف ناخب وناخبة.

ووفقا للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فإن 154 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

ووصل عدد القوائم المرشحة في هذه الهيئات إلى 573 قائمة، تضم أربعة آلاف و480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1514 مقعداً.

وفي 162 هيئة محلية، ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 1498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن القوائم الانتخابية الحزبية (المسجلة على أنها تمثل حزباً سياسيا أو ائتلافا حزبيا) وصلت إلى 246 قائمة، مقابل 489 قائمة مستقلة، بما يشمل القوائم التي ستفوز بالتزكية في هيئات محلية لم تترشح بها سوى قائمة واحدة.

ولن تجري الانتخابات في 60 هيئة محلية في هذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها، حيث قدمت طلبات ترشح في 10 هيئات من قبل قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة.

ووفقا للكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين، فإن عدد المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551، بنسبة 25.9 % من إجمالي عدد المرشحين، وهناك 9 قوائم تترأسها إناث.

وذكرت لجنة الانتخابات أن عملية الاقتراع تجري وفق بروتوكول صحي للوقاية من جائحة "كورونا" واتخاذ تدابير الوقاية والتباعد الجسدي والتعقيم.

وتجري المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بعد رفض حركة "حماس" قرار إجرائها من دون توافق وطني على ذلك.

وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في 13 مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في يوليو من ذات العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة.