في ذكرى تأسيسها.. حماس توجّه تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي

غزة 10 كانون أول/ديسمبر (د ب أ):

شارك آلاف من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، في تظاهرات نظمتها الحركة في قطاع غزة بمناسبة الذكرى السنوية 34 لانطلاقتها.

وخرجت التظاهرات في مناطق مختلفة من قطاع غزة عقب أداء صلاة الجمعة ورفع المشاركون فيها رايات الحركة الخضراء والأعلام الفلسطينية.

وتوعد القيادي في حماس مشير المصري خلال تظاهرة للحركة في شمال قطاع غزة، بأن الحركة "ذاهبة لكل الخيارات لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع" المفروض منذ منتصف عام 2007.

وقال المصري "نحذر الاحتلال من الاستمرار في التضييق على أهلنا في القطاع وحماس ذاهبة في كل خيار لكسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن حماس "ماضية في طريق الجهاد والمقاومة بكل أشكالها، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وتدعو كل من يقف في وجه المقاومة إلى مراجعة حساباته، وإدراك أنه يقف في الخندق الخاطئ الموازي للاحتلال".

وأكد المصري أن القدس "ستبقى محور الصراع ومفجرة الثورات، وهي خط أحمر، والدفاع عنها واجب مقدس، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده".

و طالب عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار خلال تظاهرة للحركة في مدينة غزة، بوقف أي اتفاقيات للتطبيع بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل ووصفها ب"الخيانة".

وقال الزهار إن "موجة التطبيع العربية الواسعة خيانة للشعب الفلسطيني وتاريخ قضيته وخيانة للإنسانية والشعوب التي حملت القضية الفلسطينية في قلبها ووجدانها ولم تتنازل عنها".

وأضاف أن ذكرى انطلاقة حماس "يجب أن تكون وقودا جديدا لاستمرار جذوة الجهاد والمقاومة حتى يتحقق التحرير الكامل للتراب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي فالنصر آت لا محالة".