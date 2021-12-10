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الولايات المتحدة تنتقد قرار نيكاراجوا قطع علاقاتها مع تايوان

11:17 ص الجمعة 10 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة تنتقد قرار نيكاراجوا قطع علاقاتها مع تايوان

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية قرار نيكاراجوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "نشجع جميع الدول التي تقدر المؤسسات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وتعزيز الرخاء الاقتصادي لمواطنيها على توسيع المشاركة مع تايوان".

وكانت نيكاراجوا قد أعلنت أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان مع الاعتراف بـ"صين واحدة" تمثلها الحكومة في بكين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد نيكاراجوا شهر نوفمبر الماضي، في أعقاب الانتخابات التي نظمها الرئيس دانيال أورتيجا ونائبته روساريو موريو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد إعلان نيكاراجوا نتائج الانتخابات، إن واشنطن تعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين في نيكاراجوا ووصفت الانتخابات بالصورية.

هذا المحتوى من

Asha
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