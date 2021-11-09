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روسيا تعرب عن استعدادها للتفاوض حول شرق أوكرانيا

08:30 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
روسيا تعرب عن استعدادها للتفاوض حول شرق أوكرانيا

دميتري بيسكوف

روسيا - (أ ش أ)

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد موسكو لمفاوضات التسوية الأوكرانية ضمن "رباعية نورماندي"، مشيرا إلى المشاكل تعتري إعداد وثيقة مفاهيم مشتركة للاجتماع.

وقال دميتري بيسكوف - نقلا عن شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الناطقة بالعربية- إن "روسيا مستعدة لاجتماع وزاري أوقمة، حيث أكد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

يذكر أن "رباعية نورماندي" لتسوية النزاع بشرق أوكرانيا تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، وعقدت آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في ديسمبر 2019.

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Asha
دميتري بيسكوف شرق أوكرانيا الكرملين روسيا

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