منظمات أممية تدعو لوقف التصعيد على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

سويسرا - (أ ش أ)

طالبت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين التابعتان للأمم المتحدة بوقف فوري للتصعيد فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وطالبتا بضمان احترام سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وأشارت المنظمتان - في بيان مشترك اليوم الثلاثاء في جنيف - إلى أن تقارير اظهرت امس مجموعة كبيرة من المهاجرين واللاجئين من بينهم نساء وأطفال على الجانب البيلاروسي من الحدود تتحرك نحو نقطة العبور الحدودية الدولية (بروزجى) مع بولندا، حيث يزعم أنهم استقروا في مخيم مؤقت بالقرب من الحدود خلال الليل.

وأوضح البيان أن المنظمتين كانتا على اتصال مع كلتا الحكومتين وتدعوان إلى حل عاجل للوضع والوصول الفوري ودون عوائق إلى المجموعة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحديد من يحتاجون إلى الحماية الدولية أو غيرها من أشكال الحماية، مشددا على أن الذين يرغبون في التقدم بطلب للحصول على اللجوء يمكنهم القيام بذلك أينما كانوا.

وأكد البيان على ضرورة منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين كأولوية قصوى خاصة مع تسجيل العديد من الوفيات المأساوية في المنطقة الحدودية في الأسابيع الأخيرة، مشددا على أن استغلال المهاجرين واللاجئين لتحقيق غايات سياسية هو أمر مؤسف ويجب أن يتوقف، محذرا من أن الاستفادة من اليأس وضعف المهاجرين واللاجئين من خلال تقديم وعود غير واقعية ومضللة لهم أمر غير مقبول وله عواقب إنسانية وخيمة.

ونوه البيان إلى أن المنظمتين كررتا مرارا للسلطات البيلاروسية الحاجة إلى الحفاظ على رفاهية هؤلاء الأشخاص وتجنب خلق أوضاع إنسانية صعبة، وأكدتا على أنهما على استعداد لدعم سلطات بيلاروسيا في تقديم المشورة وتقييم الوضع الشخصي لهؤلاء الأشخاص في مواقع مناسبة بعيدا عن المناطق الحدودية.

وأضاف أنه في ضوء الوضع المقلق على الحدود، يجب على الجانبين الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وكرامة وحماية حقوق الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، وحث السلطات المعنية على استكشاف جميع الخيارات الإنسانية للاستجابة لهذا الوضع بما في ذلك العودة الطوعية.