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أردوغان: نستعد لبناء محطتين نوويتين بعد الانتهاء من "آق قويو"

03:29 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
أردوغان: نستعد لبناء محطتين نوويتين بعد الانتهاء من "آق قويو"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستشرع على وجه السرعة بالاستعداد لبناء محطة نووية ثانية وحتى ثالثة، بعد تشغيل محطة "آق قويو" الأولى في تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الثلاثاء، خلال حفل افتتاح مبنى مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في مدينة إسطنبول، وافتتاح عدد من محطات الطاقة بالبلاد، :"لا يمكن أن يعترض أحد على الطاقة النووية التركية وفي قلبه ذرة رغبة باستقلال اقتصاد البلاد ورفاهية شعبها".

وأضاف: "في وقت تنشط فيه 443 محطة طاقة نووية في 32 بلدا بالعالم، فإن من يقول إنه لا ينبغي لتركيا امتلاك الطاقة النووية، جاهل، إن لم يكن خائنا".

ووقعت تركيا وروسيا عام 2010 اتفاقًا لبناء محطة "آق قويو" في قضاء "غولنار" بولاية مرسين التركية، وتتكون من أربعة مفاعلات قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وتخطط الحكومة لافتتاح الوحدة الأولى منها في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الأخرى في أقرب وقت.

رجب طيب اردوغان تركيا محطات نووية

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