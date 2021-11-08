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هروب 7 مجرمين من سجن في كمبوديا عبر "ثقب في الجدار"

03:35 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
هروب 7 مجرمين من سجن في كمبوديا عبر "ثقب في الجدار"

سجن ارشيفية

بنوم بنه - أ ش أ

هرب 7 مجرمين من سجن "ستونج ترينج" الإقليمي في كمبوديا من خلال إحداث ثقب في جدار السجن.

وذكرت صحيفة (خمير تايمز) الكمبودية، اليوم /الاثنين/، أن السجناء الذين كانوا يقضون عقوبات بتهمة تهريب المخدرات والسرقة، هربوا أولا من زنزانة السجن إلى مبنى مستخدمين أدوات مأخوذة من الورشة، ثم استخدموا عدة أدوات وعصي لإحداث ثقب في جدار السجن وهربوا.

وأضافت أنه عندما رأى الحراس المجرمين وهم يفرون، أطلقوا طلقات تحذيرية، لكنهم فشلوا في منعهم.. مشيرة إلى أن عملية تتبع السجناء الهاربين لا تزال جارية.

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Asha
هروب مجرمين من سجن كمبوديا سجن ستونج ترينج هروب

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