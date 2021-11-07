جوتيريش يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ويدعو لمحاسبة المتورطين

وكالات:

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت باكر من اليوم الأحد، مطالبا بمحاسبة المتورطين بهذه "الجريمة".

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، ونقلته عنه وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إن "جوتيريش يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي في وقت سابق اليوم. وطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

ودعا الأمين العام جميع العراقيين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل أعمال العنف، وأية محاولات لزعزعة استقرار العراق".